Анчелотті: Кулібалі коштує 150 млн євро, але він не продається

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився думкою про гру захисника Каліду Кулібалі.

"Так, я думаю, що він найкращий захисник у світі, він здатний прогресувати і далі. Кулібалі коштує 150 млн євро, але він не продається.

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Контракт Каліду діє до 2023 року: у 2021 році з'явиться пункт про відступні у розмірі 150 мільйонів. Але Наполі не потрібно його продавати.

Президент не хоче продавати гравця, у нас немає ніяких сумнівів на цей рахунок", – сказав Анчелотті в інтерв'ю Tuttosport.

Нагадаємо, сьогодні Наполі прийматиме вдома Арсенал в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.

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