Захисник Барси Самюель Умтіті може спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Евертон готує пропозицію Барселоні щодо трансферу оборонця Самюеля Умтіті, повідомляє Mundo Deportivo.

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У підписанні 27-річного француза особисто зацікавлений наставник ліверпульського клубу Карло Анчелотті. Барселона також не проти продати Самюеля, тому очікує на будь-які пропозиції щодо захисника.

Умтіті часто страждає від травм, для прикладу, у минулому сезоні Ла Лігі гравець провів лише 13 матчів. Нагадаємо, Барса у 2016-му придбала француза у Ліона за 25 млн євро.

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