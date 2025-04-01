Анчелотті готовий покинути Реал – майбутнє тренера залежить від двох факторів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті може залишити свою посаду влітку.
Італійський фахівець зізнавався у любові до Мадриду і не планував залишати клуб влітку. Утім, ситуація змінилася останнім часом.
Лунін вляпався у гучний скандал – фанати Барси оспівують українця, іспанські ЗМІ розділились, Андрій усе спростовує
Анчелотті починає переосмислювати своє майбутнє через втому, що накопичилася за чотири роки в Реалі, а також через витоки у ЗМІ, які, на його думку, виходять від людей всередині клубу і ставлять під сумнів його майбутнє. Італійцю добре відомо про контакти керівництва "вершкових" з Хабі Алонсо.
Як повідомляє The Athletic, ще один важливий фактор – майбутнє його сина й асистента Давіде Анчелотті, який уже деякий час тому вирішив, що цей сезон стане для нього останнім у Реалі. Якщо Давіде дійсно піде влітку, це стане серйозним ударом для Анчелотті як у професійному, так і в емоційному плані. Однак у керівництві Реала все ще впевнені, що Анчелотті хоче залишитися.
Раніше була інформація, що тренер 64-річний італієць потрапив до списку кандидатів на посаду в збірній Бразилії.
Лунін пропустив від Леганеса двічі, але дубль Мбаппе врятував Реал – "вершкові" перемогли й відірвались від Атлетіко