"Хабі Алонсо грав у моїх командах. Він має високий рівень знань про футбол, його справи в Байєрі складаються чудово. Я хотів би, щоб він колись опинився тут. Те саме стосується Рауля чи Арбелоа. Це люди, яких я знаю та дуже люблю. Сподіваюся, колись вони зможуть стати тренерами Реала.

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Всі знають, що я дуже щасливий, мені тут дуже добре, але зараз мій контракт – не найважливіша тема для розмови. Попереду багато ігор. Критика мене взагалі не турбує. Кожен може говорити, що хоче, але я маю зосередитися на своїй роботі", – наводить слова Анчелотті Goal.

Нагадаємо, контракт італійця з Реалом розрахований до кінця сезону. ЗМІ стверджують, що Анчелотті вже домовився про роботу в збірній Бразилії, а на його місце прийде Хабі Алонсо, який чудово розпочав кампанію на чолі Байєра.

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