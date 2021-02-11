Наставник Евертона Карло Анчелотті видав один з найяскравіших моментів сезону.

Італієць зберігав неймовірну холоднокровність, коли на 97 хвилині Бернард забив переможний м'яч у матчі 1/8 фіналу КУбка Англії проти Тоттенхема (5:4).

Евертон – Тоттенхем – 5:4 – відео голів та огляд матчу

Асистенти навколо почали радісно стрибати, але Анчелотті більше уваги приділив своїй каві. Керманич Евертона спокійно подмухав на напій, а потім взагалі відвернувся від поля.

Додамо, що попередній матч "ірисок" також був надрезультативним – нічия 3:3 з Манчестер Юнайтед.

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