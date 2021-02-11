Анчелотті геніально відреагував на переможний гол Тоттенхему – вірусне відео розриває мережу
09:59 - Читать на русском
Наставник Евертона Карло Анчелотті видав один з найяскравіших моментів сезону.
осн. час ( 4 : 4 )
завершено
Італієць зберігав неймовірну холоднокровність, коли на 97 хвилині Бернард забив переможний м'яч у матчі 1/8 фіналу КУбка Англії проти Тоттенхема (5:4).
Евертон – Тоттенхем – 5:4 – відео голів та огляд матчу
Асистенти навколо почали радісно стрибати, але Анчелотті більше уваги приділив своїй каві. Керманич Евертона спокійно подмухав на напій, а потім взагалі відвернувся від поля.
Додамо, що попередній матч "ірисок" також був надрезультативним – нічия 3:3 з Манчестер Юнайтед.
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