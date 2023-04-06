Головний тренер Реала Карло Анчелотті розхвалив свою команду після перемоги над Барселоною.

"Насамперед хочу вас привітати. Пишаюся такою грою. Сидіти на лавці та бачити таку гру – гордість для мене та для всіх, хто працює з вами.

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Я вам збрехав, це був не фінал, то був півфінал. Ми ще маємо зіграти у фіналі. І ще. Завтра вихідний!" – звертається на відео до гравців Анчелотті.

Carlo Ancelotti's post-match team talk:



"Proud, proud to see a match like this."



"Second, I lied to you. It was not a final. This was a lie, it was a semi-final, the final we still have to play. [laughs]."



"And third, listen now, tomorrow is a day off."pic.twitter.com/aHH5pOOtW7 — Football España (@footballespana_) April 6, 2023

Нагадаємо, що Реал обіграв Барселону (0:4) у Кубку Короля та здобув путівку у фінал, де зустріниться з Осассуною. Матч заплановано на 6 травня.