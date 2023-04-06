Гравці Реала емоційно відреагували на подарунок Анчелотті після Класіко – вірусне відео
6 квітня 17:30 - Читать на русском
Головний тренер Реала Карло Анчелотті розхвалив свою команду після перемоги над Барселоною.
завершено
Вінісіус Жуніор 45+1’
Карім Бензема 50’
Карім Бензема 58’
Карім Бензема 81’
45+1’ Вінісіус Жуніор
50’ Карім Бензема
58’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
"Насамперед хочу вас привітати. Пишаюся такою грою. Сидіти на лавці та бачити таку гру – гордість для мене та для всіх, хто працює з вами.
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Я вам збрехав, це був не фінал, то був півфінал. Ми ще маємо зіграти у фіналі. І ще. Завтра вихідний!" – звертається на відео до гравців Анчелотті.
Нагадаємо, що Реал обіграв Барселону (0:4) у Кубку Короля та здобув путівку у фінал, де зустріниться з Осассуною. Матч заплановано на 6 травня.
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