"Вершкові" здобули перемогу в першому чвертьфінальному поєдинку проти команди Лемпарда. Наставник Реала на прес-конференції після гри дорікнув Вінісіусу, що він під час однієї з контратак не віддав пас на Каріма Бензема.

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"Він не віддав пас, але це нормально. Іноді Вінісіусу не вистачає ясності мислення, щоб вибрати найкраще рішення, а в таких ситуаціях це був пас на Бензема. Але, як і завжди, Вінісіус був дуже важливим і провів чудову гру", – цитує наставника Реала AS.

Нагадаємо, що Реал переграв Челсі з рахунком 2:0 в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Вінісіус оформив у матчі дві результативні передачі. В цьому сезоні бразилець відіграв за "вершкових" в Ла Лізі у 27 матчах. У його активі дев'ять голів та шість передач.

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