Карло Анчелотті покине Реал до завершення свого контракту, інформує The Athletic. Згідно з джерелом, сторони узгодили всі умови відходу.

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Контракт Анчелотті з Реалом чинний до літа 2026 року, але він буде достроково розірваний. Під час зустрічі представники сторін обговорювали питання зарплати за рік угоди, що залишився. Повідомляється, що питання було врегульовано – офіційні папери будуть оформлені до кінця сезону в Ла Лізі.

Очікується, що після цього Реал запросить Сантьяго Соларі на посаду тимчасового наставника – на час клубного ЧС. Після цього "бланкос" очолить Хабі Алонсо.

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