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Анчелотті: Для Наполі чемпіонський титул повинен бути мрією, а не утопією

06:00 3 Читать на русском
Анчелотті: Для Наполі чемпіонський титул повинен бути мрією, а не утопією
Карло Анчелотті / Twitter

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті вірить, що його команда може виграти скудетто.

"Для Наполі чемпіонський титул повинен бути мрією, а не утопією. Інакше це катастрофа. Ми можемо завоювати його, тільки якщо зробимо подвиг. Нам потрібно залишатися сконцентрованими.

Неаполь? Я б хотів тут жити тривалий час. Мені тут легко дихається, нехай я й з півночі Італії", – сказав Карло Анчелотті для DAZN.

Анчелотті: Коли мені подзвонив Де Лаурентіс, я подумав, що він жартує

Відзначимо, що після 12 турів Серії А Наполі йде на другому місці в турнірній таблиці, програючи Ювентусу 6 очок. Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс привів Анчелотті на Сан-Паоло, щоб здійснити мрію – виграти чемпіонський титул.

Теги
Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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