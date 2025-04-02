Прокуратура Мадриду запросила 4 роки і 9 місяців тюремного ув'язнення для італійського фахівця за звинуваченням у податковому шахрайстві. Сьогодні, 2 квітня, Карло Анчелотті виступив у суді з заявою.

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"Коли Реал запропонував мені передати іміджеві права, я зв'язався зі своїм англійським консультантом, а потім не став вдаватися в подробиці, все здавалося мені законним. Не думав, що це можуть розцінити як шахрайство, хоча якщо я тут, то думаю, що все було не так правильно.

Я дбав тільки про те, щоб отримувати шість мільйонів чистими від клубу, і не отримував жодних повідомлень про те, що прокуратура веде проти мене розслідування", – цитує Marca Анчелотті.

Нагадаємо, що сума податкової заборгованості 65-річного італійця склала 1 217 958 євро. Крім того, йому було виписано штраф у розмірі 243 593 євро і відсотки в розмірі 47 298 євро. Анчелотті звинувачують у двох правопорушеннях у 2014-2015 роках. На нього вимагають накласти два штрафи на загальну суму понад три мільйони євро, йдеться в обвинувальному висновку.

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