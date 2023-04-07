Головному тренеру Реала Карло Анчелотті довелося відповідати на питання про гіпотетичний перехід до запеклого ворога.

Досвідчений італієць працював у багатьох грандах і чемпіонатах, але навіть уявляти не хоче свій переїзд на Камп Ноу.

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"Я ніколи в житті не приєднався б до Барселони, це неможливо. Ніяких варіантів. Моя історія тут, у Реалі, найкращому клубі світу. Мене тут люблять", – інсайдер Фабріціо Романо наводить слова Анчелотті.

Нагадаємо, контракт Карло з Реалом завершується влітку 2024 року. Певні проблеми нинішнього сезону породжують чутки про достроковий відхід італійця, якого дуже хоче запросити збірна Бразилії.

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