"В Алаби справи йдуть дуже добре. Він виступав за збірну Австрії. Грати по дві гри кожні три дні може бути ризиковано. У тих, хто не вийшов у стартовому складі проти Леганеса, більше шансів потрапити до основи на зустріч у Кубку Іспанії.

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Барселона грає дуже красиво, Реал грає в інший футбол, дуже якісний. Я люблю Мадрид і стиль гри каталонців. Можна порівнювати, використовуючи одну й ту саму фазу, але складно порівнювати стиль гри двох команд, оскільки він багато в чому залежить від гравців. Реал має інші характеристики, ніж Барселона. Можна сказати, що вони грають дуже добре, а Мадрид – дуже погано. Мені подобається, як грає моя команда. Я закоханий в неї вже три роки.

Ігровий час для Ендріка – це питання конкуренції. Я думаю, Реала показує, що багато гравців стартового складу довгий час сиділи на лавці запасних – Вінісіус, Родріго, Вальверде, Камавінга. Якщо ви хочете грати в Реалі, то прийнято трохи посидіти в запасі. Коли у мене була можливість, я приділяв йому кілька хвилин, і він завжди ними користувався.

Чи стане Мбаппе найкращим? Це важко. Я можу порадити Кіліану спробувати досягти того, чого досягнув Роналду з командою. У нього є така можливість. Це означає, що він стане легендою, як Кріштіану", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, що Реал зіграє з Реал Сосьєдадом у півфіналі Кубка Іспанії у вівторок, 1 квітня.

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