Головний тренер Евертона Карло Анчелотті перед дербі з Ліверпулем у 5-му турі Прем'єр-ліги поділився думками щодо інтриги в чемпіонаті Англії.

"Ми підходимо до матчу в доброму гуморі. Евертон зустрінеться з одним із найсильніших клубів планети. Ми маємо в розпорядженні хороший склад.

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Ми лідируємо в турнірній таблиці, але попереду нас чекає довгий шлях. Очевидно, що в ході сезону ми будемо стикатися з непростими ситуаціями. Ліверпуль залишається фаворитом, але багато клубів першості підсилили свої склади. Можливо, нас чекає найкращий сезон АПЛ в історії", – цитує Анчелотті La Gazzetta dello Sport.

Відзначимо, що поєдинок Евертон – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 17 жовтня, на Гудісон Парк. Початок матчу о 14:30.

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