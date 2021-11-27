Анчелотті – про трансфери Реала: "У Переса великі плани на липень"
Коуч мадридського Реала Карло Анчелотті заінтригував серйозними планами президента Флорентіно Переса на літнє трансферне вікно.
"У Реалі все залишається незмінним, змінюються лише тренери. Ті самі фізіотерапевти, співробітники, журналісти. Те саме бачення, та сама велич. І все це, незважаючи на економічні збитки, заподіяні пандемією коронавірусу.
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У грудні 2022 року новий Сантьягу Бернабеу буде готовий, а у Флорентіно Переса великі плани на липень. Підписання Ерлінга Холанда та Кіліана Мбаппе? Поговоримо про це пізніше", – цитує Анчелотті Marca.
Нагадаємо, форварду ПСЖ усі провідні ЗМІ пророкують перехід у Реал вже влітку. Сам Мбаппе не раз заявляв про бажання приєднатись до "вершкових". А от підписання Ерлінга Холанда не виглядає таким очевидним.
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