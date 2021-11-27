"У Реалі все залишається незмінним, змінюються лише тренери. Ті самі фізіотерапевти, співробітники, журналісти. Те саме бачення, та сама велич. І все це, незважаючи на економічні збитки, заподіяні пандемією коронавірусу.

Мбаппе не перейде в Реал взимку – мадридці в режимі очікування

У грудні 2022 року новий Сантьягу Бернабеу буде готовий, а у Флорентіно Переса великі плани на липень. Підписання Ерлінга Холанда та Кіліана Мбаппе? Поговоримо про це пізніше", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, форварду ПСЖ усі провідні ЗМІ пророкують перехід у Реал вже влітку. Сам Мбаппе не раз заявляв про бажання приєднатись до "вершкових". А от підписання Ерлінга Холанда не виглядає таким очевидним.

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