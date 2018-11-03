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Анчелотті – про розгромну перемогу над Емполі: Суперник грав краще

09:52 123 Читать на русском
Анчелотті – про розгромну перемогу над Емполі: Суперник грав краще
Карло Анчелотті / Фото: соцмережі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті залишився незадоволеним грою команди у матчі проти Емполі, не зважаючи на розгромну перемогу (5:1).

"Я більше злий, ніж задоволений, оскільки результат говорить про хорошу гру, але насправді Емполі грав краще. Вони більше контролювали гру і володіли ініціативою, і до рахунку 4:1 на полі точилася справжня боротьба.

Наполі розтрощив Емполі

Ми грали набагато краще за Рому, але досягли лише нічиєї. А сьогодні отримали більше, ніж заслужили. Ми були нещадні в атаці, але Емполі грав краще.

Мертенс забив шикарний гол за Наполі та став найрезультативнішим бельгійцем в історії Серії А

Навіть Мертенс мене розлютив. Він грав вінгера, хоча я сказав, що якщо він хоче забивати, то повинен діяти ближче до центру. Він відповів, що гольові передачі теж важливі. У підсумку він зробив хет-трик і асист", – цитує Анчелотті Football-Italia.

Італія11 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Емполі: П'ятниця 02 листопада 2018

Наполі
Матч завершено
5 : 1
Емполі
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Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Наполі - Емполі
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