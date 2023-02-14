У складі мадридського Реала є кілька гравців, у яких закінчуються контракти. Один із них – Карім Бензема, якому в грудні виповнилося 35 років. Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що французький нападник має підписати новий контракт з клубом.

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"Я не знаю, чи підписав Карім нову угоду. Але я повторюю: легенди Реала повинні завершити кар’єру в Мадриді. Чи потрібна нам дев’ятка? Так, але ми говоримо про наступний сезон. Наразі не час думати про майбутнє. Тоні Кроос? Він нічого не сказав мені про свої бажання, але я відчуваю, що він продовжить свій контракт", – цитує Анчелотті RMC Sport.

Нагадаємо, що у Крооса і Бензема закінчуються контракти влітку. Керівництво Реала вже підшукує заміни для обох гравців. Неодноразово преса пов’язувала мадридський клуб з такими гравцями, як Душан Влаховіч та Джуд Беллінгем.

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