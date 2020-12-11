"Френк Лемпард дуже добре працював тренером ще до Челсі. Також він досяг поставлених перед його командою цілей в минулому сезоні. І в цьому сезоні його команда показує впевнену гру. У нього фантастична команда і чудові футболісти. Він робить все дуже добре.

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За останні роки наші відносини змінилися. Раніше це були відносини між тренером і гравцем, а тепер це відносини між колегами. Я буду радий і щасливий побачити його знову в суботу", – цитує Анчелотті BBC.

Перед 12-м туром АПЛ Челсі розташувався на третій сходинці, Евертон – 9-й.

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