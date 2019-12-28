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Анчелотті – про другу поспіль перемогу на чолі Евертона: Я щасливий

20:55 131 Читать на русском
Анчелотті – про другу поспіль перемогу на чолі Евертона: Я щасливий
Карло Анчелотті / Твіттер Евертона

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті підсумував виступ своєї команди в матчі 20 туру АПЛ проти Ньюкасла (2:1).

56’ Фабіан Шер
 
Домінік Келверт-Левін 13’
Домінік Келверт-Левін 64’
13’ Домінік Келверт-Левін
56’ Фабіан Шер
64’ Домінік Келверт-Левін

"Я щасливий, команда грала добре. Мені приємно, адже це була важка гра. Ми почали дуже добре, Ньюкасл багато боровся, але ми виграли, показавши хорошу результативність. Колектив вдосконалюється, і це важливо.

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Гравці намагаються адаптуватися, вони хочуть змінити багато. Робота, яку виконав Данкан Фергюсон, була фантастичною. Дух команди був сильним, коли ми приїхали. Ми хочемо і намагаємося грати добре – це наша мета. Звичайно, таблиця має велике значення, але ми повинні зосередитися на наступній грі. Нам потрібно отримати впевненість завдяки перемозі. Останні результати були хорошими і ми повинні спробувати все, що нам до снаги", – наводить слова Анчелотті ВВС.

Нагадаємо, Евертон здобув дві поспіль перемоги після призначення італійського фахівця і вже вирвався на десяту сходинку АПЛ.

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Теги
Англія Евертон Евертон Карло Анчелотті Карло Анчелотті Ньюкасл - Евертон
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