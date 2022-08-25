Нагороду прогнозовано отримав Карло Анчелотті, який привів Реал до перемоги в Лізі чемпіонів 2021/22. Італієць є першим і єдиним тренером, який перемагав у найпрестижнішому євротурнірі 4 рази – з Міланом (2003, 2007), та Реалом (2014, 2022).

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Окрім 63-річного Карлетто, на нагороду претендували Юрген Клопп і Хосеп Гвардіола, але вони очікувано поступилися тріумфатору ЛЧ. Цікаво, що наставник Реала знову протистоятиме Шахтарю. "Гірники" потрапили в одну групу з мадридцями у груповому турнірі ЛЧ 2022/23.

До слова, нещодавно Анчелотті заявив, що після відходу з Реала завершить тренерську кар'єру. Його угода з мадридцями розрахована ще на 2 роки.

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