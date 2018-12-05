Ам'єн – Монако – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Монако на виїзді здолало Ам'єн в 16 туру Ліги 1. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Франція, 16 тур

Ам'єн – Монако – 0:2

Голи: Фалькао, 43 (п), 90+6 (п)

Перемогу своїй команді приніс Радамель Фалькао, який двічі відзначався ударами з пенальті.

Ліга 1: Монако нарешті покинуло зону вильоту, Лілль перервав 4-матчеву безвиграшну серію та вийшов на друге місце

Монако здобуло третю перемогу в нинішньому сезоні, при чому дві з них – під керівництвом Т'єррі Анрі. Монегаски нарешті зуміли покинути зону вильоту, розташувавшись на 16 місці.