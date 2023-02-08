В останній день зимового трансферного вікна Соф'ян Амрабат відмовився від переходу в Челсі.

У півзахисника Фіорентини і збірної Марокко Соф'яна Амрабата був шанс піти на підвищення в зимове трансферне вікно. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, у зв'язку з проблемами в переговорах між Челсі та Бенфікою з приводу Енцо Фернандеса лондонський клуб розглядав запасний варіант із підписанням Амрабата.

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Однак сам Соф'ян відмовився від трансферу до табору "синіх", оскільки до останнього моменту сподівався на перехід до Барселони. Проте його трансфер до каталонської команди так і не відбувся.

Після закриття зимового трансферного вікна Амрабат вибачився перед партнерами по Фіорентині за відверті пости в соцмережах, у яких гравець висловлював бажання піти в Барселону.

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