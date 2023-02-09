Півзахисник збірної Марокко просив керівництво Фіорентини відпустити його взимку в Барселону. Гравець навіть запропонував перераховувати у флорентійський клуб усю свою зарплату, аби тільки трансфер у стан каталонського клубу відбувся. Про це інформує журналіст Ашраф Бен Айяд.

Амрабат відмовився переходити в Челсі в очікуванні угоди з Барселоною

Проте Фіорентина відмовилася відпускати Амрабата в оренду, а викупити взимку контракт гравця Барселона не могла собі дозволити через фінансові обмеження.

Джерело повідомляє, що взимку на Соф'яна виходили також Челсі та Манчестер Юнайтед, але сам марокканець навіть не розглядав всерйоз такі варіанти. Він був готовий перейти тільки в Барселону.