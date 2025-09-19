Рубен Аморім отримав від керівництва Манчестер Юнайтед чітке завдання – команда мусить кваліфікуватися до єврокубків у цьому сезоні. Як інформує talkSPORT, співвласник клубу Джим Реткліфф особисто прибув на базу у Каррінгтон та наголосив, що ситуація на полі повинна змінитися.

Поразка 0:3 у дербі з Манчестер Сіті стала лише однією перемогою в п’яти останніх матчах "червоних дияволів". Цьогорічні результати продовжують кризу, яка розпочалася ще минулого сезону – тоді клуб завершив чемпіонат на 15-му місці зі 42 очками, що стало найгіршим результатом в історії Прем’єр-ліги, та програв фінал Ліги Європи Тоттенхему, вперше за 11 років залишившись без єврокубків.

Попри невдалий старт, Реткліфф переконаний, що нинішній склад здатен фінішувати у топ-5. Головною вимогою інвестора є повернення команди на європейську арену, навіть якщо це не Ліга чемпіонів. Сам Аморім впевнений у собі та не планує відмовлятися від своєї філософії – 40-річний тренер від початку роботи у листопаді 2024-го наполягає на грі у схемі 3-4-3.

Попри розмови про майбутнє тренера клуб наразі не контактував із потенційними наступниками. У шорт-лист свого часу входили Гарет Саутгейт, Андоні Іраола, Маурісіо Почеттіно, Томас Франк, Кіран Маккенна та Луїс Енріке.

