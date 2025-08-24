Форвард Джей Джей Габріель вже став наймолодшим гравцем, який виступав за Манчестер Юнайтед U-18. Вважається, що 14-річний нападник, якого прозвали "новим Мессі", може дебютувати в АПЛ і встановити ще один рекорд.

Рубен Аморім підключив Габріеля до тренувань з першою командою, що майже нечувано, щоб хтось настільки юний отримував такий привілей. Однак, наставнику Манчестер Юнайтед цього замало, 40-річний фахівець хоче, щоб форвард був поряд з основою, оскільки вірить, що це допоможе його прогресу. Ідея полягає не в тому, щоб поспішати випускати його на поле, а в тому, щоб допомогти йому ввібрати атмосферу, темп і стандарти тренувань АПЛ. Про це повідомляє Goal.

Варто зауважити, що Джей Джей Габріель у поточному сезоні за Манчестер Юнайтед U-18 забив два голи у двох матчах. Форвард є сином Джо О'Керуїлла, колишнього захисника збірної Ірландії.

