"Мейсон Маунт... Я люблю цього хлопця. Він дуже хоче грати. Це найголовніше.

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Він грав за цією схемою, тому вона ідеальна для нього. У мене є дві позиції для Мейсона Маунта, тому він повинен бути дуже щасливий", – цитує Аморіма Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що португальський фахівець бачить Маунта в центрі свого проекту. Аморім захоплюється його універсальністю і вважає, що він може добре вписатися в нову систему, яку він планує впровадити в команді.

Ерік тен Хаг хотів бачити Маунта у центрі поля разом із Бруну Фернандешем і Каземіро, але на Олд Траффорд гравець не зміг проявити себе. Найкращі результати Мейсон демонстрував у Челсі на позиції вінгера у схемі з трьома захисниками, яка принесла клубу перемогу в Лізі чемпіонів у 2021 році.

Rúben Amorim: “Mason Mount… I have to tell you I love that kid. You can look in his eyes that he wants this so bad. This is the most important thing”.



“He played in this system, so it’s perfect for him... I have two positions for Mason Mount, so he should be very happy!”. pic.twitter.com/HTIBCgPq4i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2024

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