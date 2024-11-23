Аморім відзначив улюбленця Манчестер Юнайтед – Тен Хаг тримав його в запасі
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловив захоплення півзахисником команди Мейсоном Маунтом.
"Мейсон Маунт... Я люблю цього хлопця. Він дуже хоче грати. Це найголовніше.
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Він грав за цією схемою, тому вона ідеальна для нього. У мене є дві позиції для Мейсона Маунта, тому він повинен бути дуже щасливий", – цитує Аморіма Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що португальський фахівець бачить Маунта в центрі свого проекту. Аморім захоплюється його універсальністю і вважає, що він може добре вписатися в нову систему, яку він планує впровадити в команді.
Ерік тен Хаг хотів бачити Маунта у центрі поля разом із Бруну Фернандешем і Каземіро, але на Олд Траффорд гравець не зміг проявити себе. Найкращі результати Мейсон демонстрував у Челсі на позиції вінгера у схемі з трьома захисниками, яка принесла клубу перемогу в Лізі чемпіонів у 2021 році.
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