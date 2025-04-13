Наставник "манкуніанців" Рубен Аморім вирішив, що камерунець не потрапить до складу команди на матч з "сороками".

Манчестер Юнайтед вирішив попрощатись з Онана після помилок в ЛЄ – воротаря замінять на зірку Серії А

Андре Онана винен в обох голах, які Манчестер Юнайтед пропустив у першій чвертьфінальній грі Ліги Європи з Ліоном (2:2). Як повідомляє The Athletic, голкіпер не зіграє проти Ньюкасла. Аморім хоче, щоб голкіпер розібрався в собі після невдалої гри та пограбування дружини.

Нещодавно в його дружини вкрали сумку за 62 000 фунтів і годинник Rolex.

Нагадаємо, Онана зіграв у кожному з 69 матчів Юнайтед в АПЛ з моменту переходу з Інтера влітку 2023 року.

Золоті 90-ті: жінка, якій зраджував Марадона, невідомий Лобановський, свинець у груди після Кубка світу і ще 27 фото