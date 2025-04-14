Аморім – про критику Манчестер Юнайтед: "Мені байдуже"
Головний тренер МЮ Рубен Аморім поділився думками про невдалі результати своєї команди.
"Я розумію критику, але мені байдуже. Немає нічого гіршого, ніж поразка. Люди можуть говорити все, що хочуть. Я не хочу захищатися. Ви можете подивитися на нашу позицію в турнірній таблиці, вона багато про що говорить.
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Ми припустилися багатьох помилок, які ми маємо виправити, адже у четвер на очікує дуже важливий матч", – сказав Аморім для Sky Sports.
Нагадаємо, у останньому матчі Манчестер Юнайтед поступився Ньюкаслу (1:4) в 32-му турі АПЛ. Наразі підопічні Рубена Аморіма посідають 14-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 38-ма очками. Наступний свій поєдинок манкуніанці зіграють 17-го квітня проти Ліона у 1/4 фіналу Ліги Європи.
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