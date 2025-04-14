"Я розумію критику, але мені байдуже. Немає нічого гіршого, ніж поразка. Люди можуть говорити все, що хочуть. Я не хочу захищатися. Ви можете подивитися на нашу позицію в турнірній таблиці, вона багато про що говорить.

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Ми припустилися багатьох помилок, які ми маємо виправити, адже у четвер на очікує дуже важливий матч", – сказав Аморім для Sky Sports.

Нагадаємо, у останньому матчі Манчестер Юнайтед поступився Ньюкаслу (1:4) в 32-му турі АПЛ. Наразі підопічні Рубена Аморіма посідають 14-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 38-ма очками. Наступний свій поєдинок манкуніанці зіграють 17-го квітня проти Ліона у 1/4 фіналу Ліги Європи.

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