Поразка від Манчестер Сіті не стала чимось незвичним для нинішнього Манчестер Юнайтед, який очолює Рубен Аморім. Як повідомляє Sky Sports, португальський фахівець має найнижчий відсоток перемог серед усіх тренерів МЮ з часів Другої світової війни (в усіх змаганнях) – лише 36,17%.

Серед менеджерів, які провели понад 20 ігор на чолі Манчестер Юнайтед у вищому дивізіоні, лише Альфред Албут (20%) та Скотт Дункан (24%) мають нижчі показники за Аморіма – 26%. Цікаво, що найкращий відсоток перемог у сера Алекса Фергюсона – 59,67%, за ним іде Жозе Моурінью (58,33%), а на третьому місці розташувався Ерік тен Хаг (54,69%).

Нагадаємо, що після поразки від Манчестер Сіті МЮ залишився з 4 очками на 14-й сходинці. Відставання від першого Ліверпуля вже становить 8 пунктів.

