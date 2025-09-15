Аморім продовжує бити антирекорди на чолі Манчестер Юнайтед – найгірші показники з часів Другої світової війни
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім продовжує розчаровувати на чолі "червоних дияволів".
Поразка від Манчестер Сіті не стала чимось незвичним для нинішнього Манчестер Юнайтед, який очолює Рубен Аморім. Як повідомляє Sky Sports, португальський фахівець має найнижчий відсоток перемог серед усіх тренерів МЮ з часів Другої світової війни (в усіх змаганнях) – лише 36,17%.
Серед менеджерів, які провели понад 20 ігор на чолі Манчестер Юнайтед у вищому дивізіоні, лише Альфред Албут (20%) та Скотт Дункан (24%) мають нижчі показники за Аморіма – 26%. Цікаво, що найкращий відсоток перемог у сера Алекса Фергюсона – 59,67%, за ним іде Жозе Моурінью (58,33%), а на третьому місці розташувався Ерік тен Хаг (54,69%).
Нагадаємо, що після поразки від Манчестер Сіті МЮ залишився з 4 очками на 14-й сходинці. Відставання від першого Ліверпуля вже становить 8 пунктів.
