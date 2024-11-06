Головний тренер Спортінга Рубен Аморім, який вже з 11-го листопада розпочне роботу з "червоними дияволами", прокоментував перемогу над командою Хосепа Гвардіоли у 4-му турі Ліги чемпіонів.

"Краще й не може бути. Нам пощастило, чого не було раніше. Для нас це був дуже важкий перший тайм, у нас не було м'яча, було багато нервів, але як тільки ми забили перший гол ближче до перерви, ми покращили гру.

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Звісно, ​​ці два м'ячі на початку другого тайму дуже допомогли, вони змінили гру. Атмосфера була неймовірною. Я думаю, так було призначено, що моє прощання мало бути саме таким.

Манчестер Юнайтед? Ми не можемо перенести одну реальність до іншої. Манчестер Юнайтед не може грати так, як грає Спортінг, вони не можуть так грати від захисту. Звісно, ​​добре обіграти Манчестер Сіті. Але я житиму в іншому світі, нам доведеться починати з іншої відправної точки", – цитує Аморіма офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Спортінг розгромив Ман Сіті з рахунком 4:1 – Дьокереш реалізував два пенальті, натомість Холанд свій шанс з позначки змарнував, влучивши у поперечину.

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