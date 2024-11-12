Мейсон Маунт відіграватиме ключову роль під керівництвом Рубена Аморіма в команді, якщо зможе зберігати форму, інформує The Sun, посилаючись на джерела в клубі. Повідомляється, що португальський фахівець бачить Маунта в центрі свого проекту. Аморім захоплюється його універсальністю і вважає, що він може добре вписатися в нову систему, яку він планує впровадити в команді.

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Для Маунта момент прибуття Аморіма на Олд Траффорд став якнайвдалішим. Він щойно повернувся до повноцінних тренувань, і оскільки не перебуває у складі збірної Англії, найближчими тижнями він зможе провести під керівництвом тренера перші тренування.

Раніше Тен Хаг попросив у клубу підписати Маунта, щоб той склав тріо в центрі поля разом із Бруну Фернандешем і Каземіро. Однак на Олд Траффорд справи в нього не пішли – найбільшу продуктивність у Челсі Мейсон демонстрував на позиції вінгера в схемі з трьома захисниками. Саме за допомогою цієї системи – майже ідентичної системі Аморіма – Челсі виграв Лігу чемпіонів у 2021 році.

Нині Маунт докладає всіх зусиль, щоб пробитися до стартового складу МЮ на гру з Іпсвічем.