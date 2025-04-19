Після провального сезону в АПЛ манкуніанці готуються до великої перебудови в команді, повідомляє The Express з посиланням на Sky Sports.

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Рубен Аморім визначився з іменами 5 гравців, які покинуть "червоних дияволів", а також обрав головну ціль для трансферу влітку. Португальський наставник планує підписати нападника Борнмута Антуана Семеньо, яким цікавляться всі топ-клуби АПЛ.

Команда Антоні Іраоли вимагає за форварда близько 70 мільйонів фунтів стерлінгів, через що Манчестер Юнайтед планує запропонувати Борнмуту обмін на гравця когось з 5 гравців: Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо, Тайрела Маласію, Тобі Кольєра або Гаррі Амасса.

Нагадаємо, що в поточному сезоні ганський одноклубник Забарного забив 10 голів та віддав 6 асистів у 36 матчах за "вишень".

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