Аморім дотепно відреагував на майбутній відхід де Брюйне з Ман Сіті: "Він був не на тому боці Манчестера"
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не зміг оминути увагою заяву хавбека Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне про відхід з команди найближчого літа.
"Майбутній відхід де Брюйне з Манчестер Сіті? Все просто – він був одним з найкращих півзахисників АПЛ. Час минає для всіх, тому це природно.
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Де Брюйне покращив лігу. Він був не на тому боці Манчестера, але я бажаю йому удачі. Мені було приємно бачити його гру в Португалії багато разів", – наводить слова Аморіма журналіст Саймон Стоун.
Нагадаємо, що Кевін де Брюйне виступав за Манчестер Сіті з 2015 року. За цей час він ставав чемпіоном Англії у складі "містян" 6 разів, виграв 5 Кубків Ліги, 2 Кубки і 3 Суперкубки Англії, а також Лігу чемпіонів у сезоні 2022/23.
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