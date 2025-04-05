Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не зміг оминути увагою заяву хавбека Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне про відхід з команди найближчого літа.

"Майбутній відхід де Брюйне з Манчестер Сіті? Все просто – він був одним з найкращих півзахисників АПЛ. Час минає для всіх, тому це природно.

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Де Брюйне покращив лігу. Він був не на тому боці Манчестера, але я бажаю йому удачі. Мені було приємно бачити його гру в Португалії багато разів", – наводить слова Аморіма журналіст Саймон Стоун.

Нагадаємо, що Кевін де Брюйне виступав за Манчестер Сіті з 2015 року. За цей час він ставав чемпіоном Англії у складі "містян" 6 разів, виграв 5 Кубків Ліги, 2 Кубки і 3 Суперкубки Англії, а також Лігу чемпіонів у сезоні 2022/23.

Ruben Amorim on Kevin de Bruyne: "That is easy, he was one of the best midfielders in the PL. The time passes to everyone so it is a natural thing. He improve the league. He was on the wrong side of Manchester so I wish him good luck. It was a pleasure to see him in Portugal a… — Simon Stone (@sistoney67) April 4, 2025

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