Аморім ще тільки звикає до роботи в Англії. Португальський тренер звик спілкуватися в Спортінгу рідною мовою і ще не повністю забув цю звичку на Олд Траффорд. Як заявив захисник команди Діогу Далот, Аморім уже не вперше припустився такої курйозної помилки.

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"Це було кумедно. Він настільки звик говорити по-португальськи, що починав говорити по-португальськи з усіма гравцями. І гравці такі: "Бос, та годі, ти ж говориш [португальською]". А він такий: "Ой, вибачте!", – цитує Далота talkSPORT.

Аморім удосконалює свою англійську, яка у нього поки що не ідеальна. Коли він тільки прибув у МЮ, то почав одразу ж спілкуватися англійською. "Я думаю, що він говорив англійською, щоб швидко адаптуватися, щоб гравці не відчували себе обділеними. Очевидно, що в перші кілька місяців йому іноді простіше спілкуватися португальською мовою. Але тепер, я думаю, для нього стало абсолютно нормальним говорити англійською", – додав Далот.

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