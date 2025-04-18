"Ми добре почали, але були недостатньо стабільні, щоб підтримувати таку гру протягом тривалого часу. Коли я відчуваю, що команда трохи втомлюється, ми часто програємо. Манчестер Юнайтед повинен був діяти краще в епізодах із двома пропущеними голами. Багато що ще треба поліпшити, але характер нікуди не подівся.

Божевільний камбек імені Магуайра у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ліон – 5:4

Це один із тих моментів, які можуть багато чого змінити. Іноді ми просто дивимося на тактичний і фізичний аспект. Але такі моменти можуть багато чого змінити у свідомості гравців.

Ми випустили Харрі Магуайра в атаку, бо він єдиний, хто може забити головою. Майну поки що не набрав форми після травми. Але він справді гарний на обмеженому просторі та здатний забивати такі голи. Це був чудовий день", – наводить слова Аморіма Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед у божевільному матчі перестріляв Ліон (5:4) в овертаймах – команди забили аж 5 голів у додатковий час. Кобі Майну та Харрі Магуайр на 120-й та 120+1 хвилинах принесли перемогу "червоним дияволам".

МЮ створив камбек року, забивши тричі за 7 хвилин і прорвавшись у півфінал ЛЄ, Тоттенхем, Лаціо й Атлетік теж в 1/2