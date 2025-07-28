Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім оцінив емоційні прояви Фернандеша у грі проти Вест Хема (2:1) під час американського турне.

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Португалець відзначився дублем на стадіоні MetLife – спочатку реалізував пенальті вже на 5-й хвилині, а потім подвоїв перевагу після перерви. Його результативні дії допомогли "червоним дияволам" здолати Вест Хем, який відповів голом Джаррода Боуена у другому таймі.

Після гри Аморім визнав, що попри важливість Бруну для команди, його надмірна емоційність іноді заважає.

"Це було дуже помітно ще минулого сезону – голи, асисти. Але не лише це. Тепер у нього більше гравців, які можуть допомогти вести команду – і це добре. Він наш лідер не тільки на полі, а й поза ним. Бруну працює дуже багато, завжди готовий до гри, іноді виступає навіть через біль. Втім, буває, що він розчаровується і втрачає концентрацію. Він так сильно хоче допомогти партнерам, що іноді це не на користь. Усі мають робити свою роботу, а Бруну, наприклад, варто просто чекати на м’яч", – цитує Аморіма GOAL.

У наступному матчі Манчестер Юнайтед зустрінеться з Борнмутом – гра відбудеться у четвер, 31 липня, в Чикаго.

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