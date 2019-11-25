Амореб’єта, який ледь не покінчив з кар'єрою Мессі, вкусив суперника за голову

Екс-захисник Атлетіка з Більбао Фернандо Амореб'єта зайвий раз продемонстрував свою неврівноваженість.

34-річний центрбек, який захищає кольори парагвайського Серро Портеньйо, відзначився неадекватною поведінкою у класичному протистоянні з Олімпією. На 87-й хвилині поєдинку Амореб'єта влаштував розбірки з форвардом гостей Нестором Камачо, а потім вкусив суперника за голову.

Захисник Айнтрахта брутально завалив тренера Фрайбурга і спровокував масову сутичку

El ex Independiente Fernando Amorebieta ¡le mordió la cabeza a un rival! y se fue expulsado en el clásico entre su equipo, Cerro Porteño, y Olimpia.#FútbolParaguayo pic.twitter.com/qNHoQPaUib — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 25, 2019

Арбітр без вагань вилучив хулігана з поля, хоча на той момент Серро Портеньйо вже гарантував собі комфортну перевагу – 4:2. Відзначимо, що досвідчений захисник не вперше попадається на брудній грі. У 2010-му він ледь не покінчив з кар'єрою Мессі, заїхавши аргентинцеві бутсом по обличчі.

Крім Атлетіка, Амореб'єта запам'ятався виступами у Мідлсбро, хіхонському Спортінгу та Індепендьєнте.

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