Американський мільярдер Белі може придбати Челсі або Тоттенхем, – ЗМІ

Бізнесмен Тод Белі розглядає можливість придбання одного з клубів англійської Прем'єр-ліги.

Американський мільярдер може придбати частину акцій одного з лондонських клубів – Челсі або Тоттенхема, повідомляє Evening Standard.

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Представники "шпор" відразу після появи інформації заявили, що керівництво клубу не веде перемовин про продаж. Натомість у таборі "синіх" не підтвердили, але й не заперечили можливість продажу акцій Челсі. Раніше з'являлася інформація, що Роман Абрамович може продати клуб або частину його акцій через візові проблеми в Сполученому Королівстві.

Тод Белі очолює приватну інвестиційну компанію Eldridge Industries. Він володіє 20 % акцій бейсбольного клубу Лос-Анджелес Доджерс, а також є співвласником команди жіночої НБА Лос-Анджелес Спаркс. Його статки оцінюються 6 млрд доларів.

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