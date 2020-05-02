toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Американська мрія": Холанд розхвалив 17-річну сенсацію Борусії Дортмунд

2 травня 00:45 1190 Читать на русском
"Американська мрія": Холанд розхвалив 17-річну сенсацію Борусії Дортмунд
Рейна та Холанд / Getty Images

Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд вражений рівнем гри юного хавбека Джованні Рейни.

"Йому скоро 17 з половиною, але в такому молодому віці він дуже спокійний у роботі з м'ячем.

Холанд продовжує батл з ПСЖ – норвежець дотепно потролив Неймара і Ко

Джованні грає за велику команду, дуже цікаво бачити, наскільки він холоднокровний. Йому байдуже, він просто занурюється у все це з головою. Американська мрія, ось як я його називаю. Рейна може досягти футбольної вершини", – запевнив Холанд в інтерв'ю ESPN.

Додамо, що юний американець провів у поточному сезоні Бундесліги 8 матчів, але голами не відзначався. Натомість Рейна забивав Вердеру в рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини, ставши наймолодшим автором гола за всю історію турніру.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
4418
Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Джованні Рейна Джованні Рейна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
11
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук