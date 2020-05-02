"Американська мрія": Холанд розхвалив 17-річну сенсацію Борусії Дортмунд

Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд вражений рівнем гри юного хавбека Джованні Рейни.

"Йому скоро 17 з половиною, але в такому молодому віці він дуже спокійний у роботі з м'ячем.

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Джованні грає за велику команду, дуже цікаво бачити, наскільки він холоднокровний. Йому байдуже, він просто занурюється у все це з головою. Американська мрія, ось як я його називаю. Рейна може досягти футбольної вершини", – запевнив Холанд в інтерв'ю ESPN.

Додамо, що юний американець провів у поточному сезоні Бундесліги 8 матчів, але голами не відзначався. Натомість Рейна забивав Вердеру в рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини, ставши наймолодшим автором гола за всю історію турніру.

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