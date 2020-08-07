Американська компанія інвестує шалену суму в стадіон Чорноморець

Власник компанії Allrise Capital Inc. Руслан Зінуров інвестує понад 10 млн доларів в одеський стадіон, повідомляє НВ. Планується, що стадіон окупиться вже за 5 років.

Стадіон Чорноморець продали американській компанії за 193,8 млн

Компанія хоче інвестувати в розвиток технічної інфраструктури арени і зробити стадіон доступним для проведення не тільки спортивних, а й інших соціально значущих заходів. Крім того, власники хочуть надати можливість Чорноморцю продовжувати виступати на цьому стадіоні.

Нагадаємо, що раніше американська компанія купила стадіон в травні 2020 року на аукціоні за майже 200 млн гривень.

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