"Збірна України? Мені вже скоро виповниться 33 роки. Тому я не літаю в небесах від хет-трику чи чогось ще. Сьогодні ти забив, тебе носять на руках і приділяють багато уваги, а завтра ти можеш зіграти невдало, і всі тебе топтатимуть або відвертатимуться.

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Наразі багато хорошої молоді, яка показує якісний футбол. Якщо треба буде тренерам когось замінити, тоді буде невеликий шанс. Амбіції завжди присутні, поки займаєшся цією справою і любиш її. Але розумію з холодною головою, що вже важко буде повернутися до збірної", – розповів український півзахисник в інтерв'ю ютуб-каналу "ВЗБІРНА".

Нагадаємо, що в матчі проти Габали Роман Безус оформив перший хет-трик в кар'єрі. Двічі українець відзначався зі штрафного. За національну збірну півзахисник зіграв 24 матчі, в яких забив п'ять голів.

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