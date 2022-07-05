"З великою радістю та гордістю я приєднуюсь сьогодні до ПСЖ. Дякую президенту Насеру Аль-Хелаїфі, Луїшу Кампушу і всьому клубу за довіру, яку вони вирішили надати мені.

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Знаю, з якою відповідальністю зіткнуся, коли буду на чолі цієї екстраординарної команди – безперечно, однією з найбільш конкурентоспроможних та видовищних у Європі. З нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з усіма талановитими гравцями, а також з персоналом дуже високого рівня, який підтримає мене в моїй місії.

Ми всі знаємо, ким ПСЖ є у французькому та міжнародному футболі. Амбіції, суворість та оптимізація потенціалу команди будуть моїми керівними принципами. Я з нетерпінням чекаю на можливість опинитися на тренерській лаві Парк де Пренс, який випромінює футбольну пристрасть", – цитує Гальтьє сайт ПСЖ.

Нагадаємо, контракт колишнього наставника Лілля, Ніцци та Сент-Етьєна з парижанами розрахований на 2 роки. Нова кампанія Ліги 1 стартує в першій третині серпня.

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