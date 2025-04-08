"Я маю інформацію, інсайд, підтверджений з двох джерел, що Ротаня дуже хоче Металіст 1925.

Ротань міг очолити інший клуб УПЛ – збірна України стала на заваді

Наскільки я розумію, Патрік ван Леувен, незалежно від результату, швидше за все, залишить клуб. Там щось не влаштовує керівництво: гра, комунікація, не знаю, можливо, команду щось не влаштовує.

Там уже пропрацьовують якісь варіанти. Керівництву подобається те, як грає Олександрія Руслана Ротаня. Ми знаємо, як Металіст 1925 може перебити пропозицію Шахтаря. Тоді він запросто може перебити й пропозицію Динамо чи, можливо, навіть Полісся, якщо буде вибір у самого Ротаня", – сказав Бурбас у ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, Руслан Ротань очолив Олександрію в грудні 2022 року, його контракт з клубом чинний до кінця поточного сезону.

Олександрія здобула вольову перемогу над Кривбасом і скоротила відставання від Динамо до одного очка