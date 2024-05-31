Буковина, яку нещодавно очолив Валерій Кривенцов, визначилась із кадровими цілями. Усі гравці – побажання нового наставника, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Клуб з Чернівців має намір підписати досвідченого Віталія Кольцова з Інгульця, а також одразу чотирьох представників УПЛ. Перш за все – бомбардир СК Дніпро-1 Олександр Філіппов (9 голів, 4 місце в таблиці голеадорів сезону 2023/24), Владислав Вакула з Миная, а також двох гравців ЛНЗ – Владислав Наумець та Сергій Шестаков.

Додамо, що Буковина посіла перше місце в групі на вибування в Першій лізі. Раніше Ігор Бурбас повідомляв, що на наступний сезон у клубі закладають рекордний бюджет для виходу в УПЛ – на команду планують витратити 8,5 млн доларів.

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