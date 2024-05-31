Амбітний клуб з Першої ліги запланував потужне підсилення – бомбардир СК Дніпро-1, екс-вінгер Шахтаря та ще три гравці
Чернівецька Буковина має серйозні плани щодо літнього підсилення перед стартом нового сезону Першої ліги.
Буковина, яку нещодавно очолив Валерій Кривенцов, визначилась із кадровими цілями. Усі гравці – побажання нового наставника, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
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Клуб з Чернівців має намір підписати досвідченого Віталія Кольцова з Інгульця, а також одразу чотирьох представників УПЛ. Перш за все – бомбардир СК Дніпро-1 Олександр Філіппов (9 голів, 4 місце в таблиці голеадорів сезону 2023/24), Владислав Вакула з Миная, а також двох гравців ЛНЗ – Владислав Наумець та Сергій Шестаков.
Додамо, що Буковина посіла перше місце в групі на вибування в Першій лізі. Раніше Ігор Бурбас повідомляв, що на наступний сезон у клубі закладають рекордний бюджет для виходу в УПЛ – на команду планують витратити 8,5 млн доларів.
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