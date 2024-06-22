Буковина на офіційному сайті повідомила про підписання одразу п'яти гравців. Першим з них став Данило Голуб, який до цього виступав за Чорноморець.

Амбітний клуб з Першої ліги запланував трансфери аж 8 новачків

Ще одним екс-футболістом одеситів у складі Буковини став Богдан Бойчук. Також до чернівецького клубу приєднались Юрій Глущук та Андрій Бусько.

Додамо, що Буковина посіла перше місце в групі на вибування в Першій лізі. Раніше Ігор Бурбас повідомляв, що на наступний сезон у клубі закладають рекордний бюджет для виходу в УПЛ – на команду планують витратити 8,5 млн доларів.

Маркевич потрапив у колізію Луческу – чому так сталося і що буде далі?