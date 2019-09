Amazon веде переговори з Тоттенхемом про створення документального фільму

Відчути себе частинкою клубу зможуть всі охочі – про лондонський Тоттенхем планують зняти історичне кінополотно.

Компанія Amazon планує укласти з Тоттенхемом багатомільйонний контракт на зйомки документального фільму про клуб, повідомляє Daily Mail.

Документальна стрічка розповість про поточний сезон команди, про будівництво нового клубного стадіону, а також про відносини Тоттенхема з Національною футбольною лігою. Amazon розраховує, що акцент на НФЛ приверне увагу американської аудиторії.

Президент Тоттенхема озвучив ціну за Кейна – сума вражає

Головний тренер клубу Маурісіо Почеттіно вже дав згоду на проект. Знімальна група отримає доступ до роздягальні та матиме право фільмувати збори команди. Орієнтовно, фільм повинен вийти в прокат влітку наступного року. На такий крок Amazon пішла після успіху іншого проекту – фільму про Манчестер Сіті All or Nothing.

Нагадаємо, Тоттенхем в чемпіонаті Англії посідає 7 місце з 8 очками в активі. У суботу команда Маурісіо Почеттіно зіграє проти Саутгемптона.

Кубок ліги: Арсенал та Лестер знищили суперників, Тоттенхем сенсаційно покинув турнір