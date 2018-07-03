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Алжир, Марокко та Туніс можуть подати спільну заявку на проведення ЧС-2030

22:22 23 Читать на русском
Алжир, Марокко та Туніс можуть подати спільну заявку на проведення ЧС-2030
Алжир, Марокко та Туніс можуть подати спільну заявку на проведення ЧС-2030 / Getty Images

Три північноафриканські країни вивчають доцільність подачі спільної заявки на проведення чемпіонату світу в 2030 році. Ініціатива належить уряду Алжира.

"Враховуючи наявність збудованої інфраструктури, Алжир готовий вивчити можливість подачі спільної з Марокко та Тунісом заявки на організацію чемпіонату світу.

США, Канада та Мексика прийматимуть чемпіонат світу-2026

Заявку від Магрибу можна подати з врахуванням готової інфраструктури та проектів. Якщо поглянути на наші міста зі спортивними та культурними об'єктами, думаю, можна припустити, що ми готові прийняти великі світові змагання", – цитує алжирського міністра молоді та спорту Мохамеда Хаттаба AS.

Раніше повідомлялося, Аргентина, Уругвай та Парагвай подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу-2030. Також була інформація, що Англія може прийняти ЧС-2030. Відзначимо, що Марокко претендувала на проведення Мундіалю-2026, але програла спільній заявці Сполучених Штатів, Канади та Мексики.

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