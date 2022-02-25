У Німеччині висловлюють підтримку Україні через розпочату Росією війну.

Мюнхен – місто-побратим Києва – зробив акцію на підтримку України. На міській ратуші вивісили синьо-жовтий прапор. Сьогодні ввечері та на вихідних ратуша буде підсвічена кольорами нашого стягу. Як і Олімпійська башта.

Баварія підтримала ініціативу міста. Весь п'ятничний вечір Альянц-Арена світиться синьо-жовтим світлом українського прапора. Футбольний клуб висловлює солідарність народу України в боротьбі з російськими загарбниками.

Росія напала на Україну: окупанти вже без фіналу ЛЧ, Пеле за нас молиться, Вернидуб поспішає додому (LIVE)