У понеділок 10-й тур тур Першої ліги продовжили два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 10-й тур

Кремінь – Альянс – 0:1

Гол: Піднебенний, 65

Нива Т – Прикарпаття – 0:2

Голи: Цюцюра, 45+2, Барчук, 53

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Долю матчу між Кременем і Альянсом вирішив один єдиний гол, забитий по перерві. Команда з Липової Долини в середині другого тайму отримала право на штрафний. Досвідчений Артур Карноза навісив зі стандарту у штрафний майданчик, виникла паніка, захисники не зуміли вчасно вибити м'яч і той відлетів до В'ячеслава Піднебенного. 33-річний півзахисник не розгубився і пробив повз голкіпера. Шоста перемога Альянса поспіль принесла команді 19 очок і підняла одразу на третю сходинку турнірної таблиці, Кремінь з 12-ма балами – десятий.

У західному дербі Прикарпаття впевнено переграло тернопільську Ниву. Івано-франківці забили команді Ігоря Климовського гол у роздягальню, а одразу по перерві подвоїли свою перевагу зусиллями Романа Барчука. Як наслідок, прикарпатці злетіли з дванадцятої одразу на сьому сходинку, впритул наблизившись до суперника, який залишився шостим.

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