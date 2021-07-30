Альянс повернувся до тренувань – ПФЛ вже погодила перенесення матчу з Оболонню
Скандал навколо зняття команди з Липової Долини з розіграшу Першої ліги потроху вщухає.
В четвер, 29 липня, Альянс відновив роботу на футбольному полі. Підопічні Юрія Ярошенка провели вечірнє тренування, повернувшись до тижневого циклу занять.
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Командне фото зі словами "Наша історія триває" було опубліковане на клубній сторінці у соціальній мережі Facebook.
Окрім того, стало відомо, що ПФЛ погодила перенесення матчу з Оболонь, який мав відбутися 1 серпня у Києві. До п'ятого серпня клуби мають визначитися з новою датою , а якщо домовитися не вдасться, то дату матчу призначить ПФЛ.
Нагадаємо, раніше президент Альянса Сергій Демченко повідомив, що клуб продовжить виступи у Першій лізі, але вже з новими інвесторами.
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