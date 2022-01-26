Альянс офіційно отримав нового головного тренера
12:55 - Читать на русском
Колишній наставник Львова Анатолій Безсмертний спробує допомогти клубу з Першої ліги здобути путівку до УПЛ.
Альянс на своїй Facebook-сторінці повідомив про призначення Анатолія Безсмертного на посаду головного тренера.
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Клуб не розголошує умови контракту. Цікаво, що попередній тренер Юрій Ярошенко залишився у структурі клубу.
Нагадаємо, на зимову паузу Альянс пішов на третій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 33 очки і гру в запасі.
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